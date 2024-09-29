День онкоскрининга провели в центре амбулаторной помощи в Химках

В городском округе Химки организовали День онкоскрининга, он прошел в Центре амбулаторной онкологической помощи. Врачи рекомендуют проходить регулярное обследование всем пациентам старше 18 лет.

Оборудование клинической больницы в Химках позволяет провести качественное обследование с помощью рентгенологических, эндоскопических исследований с биопсией, мультиспиральной компьютерной и магнитно-резонансной томографий.

«Настоятельно рекомендую, начиная с 18 лет регулярно проходить комплекс исследований, направленных на раннее выявление рака. Это позволит вовремя начать лечение, что значительно повышает шансы на успешное выздоровление», — сказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Дни онкоскринига для жителей Химок проводят в поликлинике № 2 по адресу: улица Лавочкина, дом № 22, кабинет 214.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховое свидетельство. Подробную информацию можно получить в контакт-центре онкологического портала Минздрава Московской области по телефону: +7 (498) 602-00-30.

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