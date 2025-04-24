День онкоскрининга пройдет в Одинцове 26 апреля

В Центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы в субботу, 26 апреля, организуют день открытых дверей. Все желающие смогут бесплатно пройти процедуру онкоскрининга.

Гостям мероприятия проведут диагностику новообразований кожи, рентген-исследование грудной клетки, маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез. Все желающие сдадут ПСА-тест на рак простаты. После осмотра врачом-онкологом и по направлению можно будет сдать кал на скрытую кровь.

День открытых дверей пройдет 26 апреля в Одинцовской областной больнице с 09:00 до 14:00 по адресу: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом № 3, поликлиника № 1, 5 этаж. Для прохождения онкоскрининга необходимо записаться по телефонам: 122 или +7 (495) 663-91-89.

На диагностику приглашают достигших совершеннолетия жителей, прикрепленных к Одинцовской областной больнице. С собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.