День оказания бесплатной юридической помощи прошел в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Жители Мытищ поучаствовали в Дне оказания бесплатной юридической помощи. К специалистам обратились с вопросом о подготовке документов для получения выплаты.

Информация, консультация и поддержка. Специалисты помогли жителям Мытищ разобраться в сложных юридических вопросах. Так, одной из семей подробно рассказали о порядке и сроках подачи заявления для получения страховой выплаты военнослужащим. Каждый пришедший получил исчерпывающие ответы и рекомендации.

«Задача нашей общественной приемной — дать возможность жителям всех возрастов решить свои вопросы и быть услышанными», — прокомментировал руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

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