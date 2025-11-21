День охраны труда провели для подмосковных энергетиков
В 11 филиалах «Мособлэнерго» прошел Единый День охраны труда. Сотрудникам напомнили правила производственной безопасности.
С ними обсудили меры по недопущению травм на рабочем месте и разобрали примеры нарушения требований охраны труда при работе на электроустановках.
В Минэнерго региона напомнили, что для обеспечения качественного электроснабжения и безопасности подмосковная компания проводит обязательное и своевременное обучение.
Единый День охраны труда проходит в филиалах «Мособлэнерго» каждый второй четверг месяца уже 10 лет. Ежемесячно в нем принимают участие около 165 специалистов.
