День обретения Колочской иконы Божией Матери отметили в Можайском округе

Перед началом богослужения глава муниципалитета Денис Мордвинцев встретил и поприветствовал настоятеля Можайского Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, игумена Авеля.

В храме состоялась Божественная литургия, после которой прихожане прошли Крестным ходом до святого источника, расположенного недалеко от монастыря. У целительного родника под открытым небом был отслужен общий молебен.

«Мы стали свидетелями и участниками замечательного события, которое объединило нас на Можайской земле. Благодарю всех, кто сегодня был с нами», — отметил Денис Мордвинцев.

Для верующих это день особой молитвы к Пресвятой Богородице, время вспомнить историю чудес, связанных с Колочской иконой, и испросить ее материнского заступничества и благословения для себя, своих семей и Отечества. Чудеса Колочской иконы, зафиксированные в летописях и преданиях, продолжают вдохновлять православных и сегодня. Многие паломники стремятся в этот день посетить Колоцкую обитель.