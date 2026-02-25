День образования Российского космического агентства отметили в Балашихе

В школе № 5 города Балашиха прошло патриотическое мероприятие, приуроченное к 34-летию со дня образования Российского космического агентства. В этом значимом событии приняли участие депутат Совета депутатов Балашихи Евгений Горбатов, педагоги, волонтеры, участник специальной военной операции Михаил Панасенко и жители городского округа.

В своем выступлении Евгений Горбатов подчеркнул важность взаимопомощи и поддержки в нынешних условиях.

«Сегодня, как никогда важно помогать друг другу. Мы собираем гуманитарную помощь, поддерживаем семьи военнослужащих, заботимся о ветеранах. Мы помним нашу историю и отдаем дань уважения тем, кто защищал и защищает нашу Родину. Сила нашего общества — в единстве поколений, в преемственности традиций и ценностей», — сказал Горбатов.

Учитель истории школы № 5 Анна Короткова рассказала о богатой истории создания и развития Российского космического агентства. С момента своего основания в 1992 году агентство стало символом преемственности и продолжения советских космических традиций. За годы своего существования оно реализовало множество масштабных проектов, включая поддержку работы орбитальных станций, запуск научных аппаратов и развитие ракет-носителей.

«Агентство приняло на себя ответственную миссию: сохранить и приумножить наследие советской космонавтики, обеспечить непрерывность российских пилотируемых полетов и укрепить позиции России в мировом космическом сообществе», — отметила Анна Короткова.

Участники мероприятия также обсудили благотворительные акции, направленные на поддержку участников специальной военной операции и деятельность волонтерских организаций в округе. Важность сбора и отправки гуманитарной помощи была подчеркнута как одна из ключевых задач общества в текущий момент.

Историко-патриотические встречи, подобные этой, становятся все более актуальными в Балашихе. Они проводятся не только в школах, но и в библиотеках и домах культуры, создавая активную площадку для диалога между различными поколениями. Эти мероприятия помогают укреплять связь между историей и современностью, формируя у молодежи чувство гордости за свою страну и уважение к ее достижениям.