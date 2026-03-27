День образования округа отметили в Химках

Участники обсудили важность преемственности поколений и сохранения исторической памяти. Депутат областного парламента Владислав Мирзонов отметил, что совместная работа направлена на создание комфортной и безопасной среды для каждого жителя.

«Мы вместе работаем над тем, чтобы город процветал. Каждый житель должен чувствовать себя в комфорте и безопасности. Наша задача — передавать молодому поколению уважение к истории и труду тех, кто строил Химки. Когда помнишь прошлое, увереннее идешь вперед», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Учитель истории Иван Белогуров подготовил для гостей подробный рассказ о зарождении города. Собравшиеся узнали, что отсчет истории Химок ведется с 1851 года, когда на Санкт-Петербурго-Московской железной дороге открылась станция Химская. Вокруг нее постепенно вырос поселок, где селились железнодорожники и их семьи. Присутствующие назвали этот факт символичным: город, выросший вокруг магистрали, сегодня сам задает ритм жизни целого округа.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов, который также поддержал программу, не раз подчеркивал, что диалог между старшим и младшим поколениями химчан помогает глубже понимать друг друга и сообща делать округ более комфортным для жизни.