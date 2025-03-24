День образования города отметят в Химках

Жители округа встретятся у причала на улице Ватутина 26 марта в 11:00, день начнется с познавательной лекции об истории развития Химок.

«Наш город был образован 26 марта 1939 года. Сегодня Химки — это динамично развивающийся округ, который сохраняет свою историю и традиции», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Валентин Герасимов также отметил, что любовь к родному округу начинается не со слов, а с поступков, а потому важно заботиться о нем и беречь чистоту. Вместе жители и муниципальные депутаты приступят к уборке набережной.

Субботник, посвященный Дню образования города, проведут в рамках масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений». Ее цель — сохранить культурное и историческое наследие предков.