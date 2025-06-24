День науки прошел в летнем лагере «Чайка» в Подольске

Тематическое мероприятие организовали в климовской школе № 1. Летний лагерь «Чайка», открывшийся в образовательном учреждении в начале июня, посещают около 150 школьников.

Шесть отрядов юных исследователей провели эксперименты со звуковыми волнами и электричеством в научных лабораториях. Ребята экспериментировали с магнитами и постигали таинственный мир электричества, рисовали в пространстве и устраивали разноцветные фокусы. Школьники побывали в теплице и узнали о звуковых волнах в кабинете музыки.

Восьмиклассник Андрей Малицкий поделился, что ему очень нравится в лагере. «Тут весело и все мои друзья. Мы гуляем, играем, ходим на разные мероприятия. К конкурсу детского кино мы сняли серию „Ералаша“. Сами придумали идею, разработали сценарий, снимали и играли», — рассказал школьник.

В Подольске на базе 23 образовательных организаций работает 31 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, которые посещают более трех тысяч учащихся.