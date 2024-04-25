День науки отметили в Воскресенске | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:38 День науки отметили в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В городском округе Воскресенск успешно завершилась научно-практическая конференция обучающихся общеобразовательных организаций «День науки ― 2024». Мероприятие, ставшее площадкой для представления инновационных проектов и исследований молодых ученых, прошло при партнерской поддержке филиала компании «Уралхим».

Финал конференции состоялся в школе имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова, собрав 123 проекта от талантливых учащихся из 18 образовательных учреждений округа. По итогам представления и защиты работ жюри определило 82 победителя и призера конференции.

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Особое внимание уделили исследованиям в области химии и экологии. Девять авторов наиболее выдающихся проектов в этих направлениях отметили специальными подарками.

Владимир Миронов, начальник технического отдела, и Татьяна Красноперова, главный специалист отдела экологического надзора филиала «ВМУ», приняли участие в работе жюри. Они оценивали конкурсные работы в номинациях «Химия» и «Экология» на отборочном этапе, выделяя самые инновационные и актуальные проекты.

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