День науки отметили в Лыткарине

В округе дали старт Дню российской науки. Площадкой для интеллектуального праздника стал Интерактивный оптический центр «Лыткарино», где школьники смогли прикоснуться к тайнам «экстремальной Вселенной».

Организаторами мероприятия выступили Лыткаринский завод оптического стекла и Лыткаринский историко-краеведческий музей в рамках президентской инициативы — Десятилетия науки и технологий. Центральным событием дня стала встреча с легендой отечественной астрофизики — доктором физико-математических наук, профессором МГУ Владимиром Липуновым.

«Тема лекции „Экстремальная Вселенная глазами телескопов-роботов“ вызвала неподдельный интерес у молодежи. Профессор рассказал о работе глобальной сети МАСТЕР — системы роботов-телескопов, способных без участия человека обнаруживать самые скоротечные и загадочные явления в космосе. Особую гордость у слушателей вызвало то, что Лыткаринский завод оптического стекла играет ключевую роль в этом международном проекте, создавая высокотехнологичную оптику, которая позволяет „видеть“ на миллиарды световых лет», — отметили организаторы.

Благодаря этой работе ученые ежедневно наблюдают за рождением черных дыр, взрывами сверхновых и столкновениями нейтронных звезд — явлениями, которые еще полвека назад существовали лишь в виде теоретических формул.