День науки отметили студенты РАНХиГС в Красногорске

Фото: 360.ru

Праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности, учрежден в России в 1999 году. В этот день в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ провели разнообразные мероприятия для молодежи.

Студенты президентской академии узнали о возможностях роста в сфере науки. Кроме учебы, подготовки и сдачи экзаменов парни и девушки проводят различные исследования.

«В 2023-24 годах наши студенты приняли активное участие в научно-технической платформе „Акселератор“ где было представлено 60 стартапов: 17 из них было рекомендовано инвесторам, три вышли в финал»», — рассказал декан факультета экономики и менеджмента РАНХиГС Николай Головецкий.

У юношей и девушек есть много возможностей проявить себя в науке: это участие в проектах, исследованиях и стартапах. Государство также поддерживает молодых ученых и за интересные идеи награждает премиями.

Помимо конференции с опытными наставниками, студенты представили лучшие проекты, приняли участие в мастер-классах и интеллектуальной игре.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте