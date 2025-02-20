День науки отметили студенты РАНХиГС в Красногорске

Праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности, учрежден в России в 1999 году. В этот день в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ провели разнообразные мероприятия для молодежи.

Студенты президентской академии узнали о возможностях роста в сфере науки. Кроме учебы, подготовки и сдачи экзаменов парни и девушки проводят различные исследования.

«В 2023-24 годах наши студенты приняли активное участие в научно-технической платформе „Акселератор“ где было представлено 60 стартапов: 17 из них было рекомендовано инвесторам, три вышли в финал»», — рассказал декан факультета экономики и менеджмента РАНХиГС Николай Головецкий.