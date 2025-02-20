День науки отметили студенты РАНХиГС в Красногорске

Праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности, учрежден в России в 1999 году. В этот день в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ провели разнообразные мероприятия для молодежи.
Студенты президентской академии узнали о возможностях роста в сфере науки. Кроме учебы, подготовки и сдачи экзаменов парни и девушки проводят различные исследования.
«В 2023-24 годах наши студенты приняли активное участие в научно-технической платформе „Акселератор“ где было представлено 60 стартапов: 17 из них было рекомендовано инвесторам, три вышли в финал»», — рассказал декан факультета экономики и менеджмента РАНХиГС Николай Головецкий.
У юношей и девушек есть много возможностей проявить себя в науке: это участие в проектах, исследованиях и стартапах. Государство также поддерживает молодых ученых и за интересные идеи награждает премиями.
Помимо конференции с опытными наставниками, студенты представили лучшие проекты, приняли участие в мастер-классах и интеллектуальной игре.
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