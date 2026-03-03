День наставника прошел в Дмитровском техникуме

Дмитровский техникум встретил первый в истории День наставника визитом легендарной спортсменки: прославленная фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина лично оценила подготовку будущих профессионалов. 2 марта, когда в России впервые официально отмечалась новая памятная дата, учреждение приняло высокую гостью и продемонстрировало, как современные лаборатории и опыт педагогов помогают ковать кадры для экономики региона.

Директор техникума Ирина Александровская провела для Ирины Константиновны экскурсию по обновленным мастерским. Депутату показали лаборатории для подготовки электриков, швей, автомехаников и специалистов МЧС. Как подчеркнула руководитель, создать передовую образовательную площадку удалось благодаря программе «Профессионалитет» и поддержке губернатора Андрея Воробьева, в том числе в вопросах капремонта. Особое впечатление на гостью произвел блок кулинарного искусства: преподаватель Алла Фокина и выпускница техникума, а ныне педагог Виктория Бородина представили свои достижения. Виктория, недавно завоевавшая золото на чемпионате мира в Индии с блюдами русской кухни и серебро за торт в стиле гжель, — живое доказательство эффективности наставничества. Студентки-победительницы областного чемпионата по пряничному делу вручили Ирине Родниной сладкие сувениры с символикой Дмитрова.

В спортивном зале, где тренировалась женская сборная, преподаватель физкультуры Лидия Трушникова предложила депутату создать отдельную спортивную лигу для учреждений среднего профобразования. Ирина Роднина идею поддержала, отметив высокую активность студенток. Для учащихся в честь праздника активисты «Молодой гвардии» организовали интерактивную игру: пять команд соревновались в знаниях о наставниках из кино и мультфильмов. Роднина лично поприветствовала участников и вручила подарки победителям.

Обращаясь к студентам, Ирина Роднина подчеркнула: «Ваши наставники помогают вам идти по жизни. Дмитровский техникум — современное учреждение с высоким конкурсом, где есть все, чтобы получить качественное образование и смело строить самостоятельную жизнь. Идите вперед, становитесь профессионалами и сами становитесь наставниками». Глава округа Михаил Шувалов добавил, что успехи выпускников, побеждающих на мировых первенствах, — лучшее подтверждение эффективности работы педагогов, а инициатива о создании спортивной лиги для ссузов заслуживает всесторонней поддержки.