День наставника по программе «Герои Подмосковья» прошел в Красногорске

В Мастерской управления «Сенеж» прошел День наставника в рамках образовательной программы «Герои Подмосковья». Пришедшим с фронта участникам СВО рассказали и показали, как система сопровождения может помочь адаптироваться к гражданской службе и найти свое место.

Собравшихся поприветствовал директор Высшей школы государственного управления Президентской академии Олег Кондратенко. Он рассказал о задачах и принципах образовательного проекта. По его словам, эффективность обучения заключается в системном сопровождении и индивидуальной поддержке участников.

Перед финалистами выступила вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, которая представила наставников, итоги отбора и рассказала, как будут закрепляться пары для дальнейшей работы. Вести подопечных будут зампреды регионального правительства, главы муниципалитетов и другие представители власти.

Практическим опытом взаимодействия с наставником поделился Александр Тихонов, участник первого потока программы «Время героев». Благодаря обучению он стал заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В ходе программы был организован и блок психологического сопровождения. Его провела президент благотворительного фонда содействия СВО «Наши — это мы» Ольга Ржавцева.

Также состоялась встреча с депутатом Госдумы РФ Сергеем Пахомовым, который рассказал о взаимодействии с жителями и особенностях законодательной работы.

Завершился День наставника обсуждением темы культуры. Вопросы сохранения идентичности и продвижения русских традиций подняли скрипач и доверенное лицо президента на выборах 2024 года Петр Лундстрем вместе с режиссером и продюсером Василием Харьковым.

Напомним, что программа «Герои Подмосковья» стартовала в марте 2025 года. Ее цель — подготовка кадров для органов государственной, муниципальной власти и госкомпаний.