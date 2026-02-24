День народных промыслов Подмосковья отметили в Балашихе

Праздник прошел в местной гимназии № 11. На нем собрались учителя, школьники и их родители, а также творческие коллективы и педагоги Дворца творчества детей и молодежи.

Гости посетили тематические мастер‑классы, познакомились с историей и традициями народных ремесел региона, поучаствовали в танцевальной программе и подвижных играх, а еще угостились традиционными масленичными блинами.

«Все мастер-классы связаны с Масленицей и весной. Это роспись по ткани и городецкая, изготовление кукол-оберегов. Кроме того, у нас открыта выставка костюмов, где представлены платья и кокошники, которые наши ученики продемонстрировали на Всероссийской олимпиаде школьников», — рассказала директор гимназии № 11 Наталья Селиверстова.

Для участников праздника подготовили виртуальную выставку картин, посвященных Масленице. Также организовали «математическое» перетягивание каната: гимназисты поделились на команды и решали примеры на интерактивной доске. Преимущество получала команда, которая быстрее всех давала правильные ответы.

День народных промыслов отпраздновали в образовательных организациях по всей Московской области. Учеников познакомили с местными традициями: от гжели и жостова до богородской резьбы и павловопосадского текстиля.