День народного единства отметят в парке Толстого в Химках

День народного единства 4 ноября проведут в Химках с праздничной программой под названием «Успех в единстве поколений». Этот день предназначен для того, чтобы жители смогли познакомиться с культурой и традициями различных народов России. Мероприятия пройдут в парке Толстого с 12:00 до 15:00.

Ярмарка народных ремесел организована на территории, где представлены уникальные изделия, созданные мастерами, которые передают по наследству секреты русского прикладного искусства. Каждое изделие — отражение души и истории нашей страны.

Театральную миниатюру «Минин и Пожарский», рассказывающую важные страницы истории, покажут в рамках программы.

Будут работать интерактивные зоны с викторинами и тематическими играми. Всем желающим предоставится возможность раскрыть свои неординарные способности и сделать памятный сувенир собственными руками.

Творческие коллективы города подготовили яркие выступления, чтобы поднять настроение всех участников праздника.