Шествие в национальных костюмах прошло ко Дню народного единства в Лобне

Для жителей Лобни в Центральном парке города провели праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Волонтеры организовали флешмоб, шествие в национальных костюмах, викторины и мастер-классы.

На сцене Центрального парка выступили артисты. Они исполнили номера в различных жанрах. Организаторы также подготовили мастер-классы, квесты, викторины, игровую программу и дискотеку. Всем гостям вручали ленту в цветах российского триколора.

Мероприятие посетила глава округа Анна Кротова.

«Мы едины, когда сплочены общим делом. Мы едины, когда разрабатываем масштабные планы, а затем сообща реализуем их. Наша сила — в умении трудиться на совесть, помогать друг другу, поддерживать лучшие традиции наших дедов и отцов. С Днем народного единства! Успехов во всех добрых начинаниях! Пусть наша страна процветает!» — поздравила лобненцев с праздником глава муниципалитета.

Отметим, Лобня гордится культурным разнообразием муниципалитета. На территории округа проживают представители различных национальностей.

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