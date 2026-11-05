День народного единства отметили в Лобне

Праздничные мероприятия прошли во всех учреждениях культуры округа. Во дворце культуры «Чайка» состоялся музыкальный марафон «Голоса единства».

На сцене звучали народные песни в исполнении прославленных городских коллективов. Участники в традиционных костюмах народов России объединились в общем ритме и песне. Важной частью праздничной программы стал массовый флешмоб с флагом страны.

Концерт посетила глава муниципалитета Анна Кротова вместе с председателем городского Совета депутатов Владимиром Букиным, городским прокурором Василием Антоновым-Романовским и руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александром Бронниковым.

«Наша сила — в сплоченности, уважении к истории и взаимной поддержке. Пока мы едины — мы непобедимы», — отметила Анна Кротова.

Концертные программы «Россия начинается с тебя» и «Под небом голубым» прошли в детской школе искусств и доме культуры «Луговая».

В библиотеках все желающие смогли принять участие в квестах. Там состоялись познавательные часы, литературно-музыкальная гостиная «В дружбе народов — единство России», интерактивная программа «В каждой избушке — свои игрушки» и библиотечная акция «Про нашу Родину, про нас».