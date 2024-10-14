Сегодня 18:37 «День письма в будущее» пройдет в парке в Одинцове 19 октября Фото: Комитет по культуре администрации Одинцовского г.о.
Праздник «День написания письма в будущее» проведут в одинцовском парке Раздолье. Для гостей мероприятия устроят квест по парку с несколькими станциями, где участники смогут собрать свою личную «капсулу времени». Затем ее можно будет открыть через несколько лет и погрузиться в воспоминания о прошлом.
Формат письма может быть любым: от руки, электронным, в стихах или прозе — значения не имеет. Еще для гостей проведут различные мастер-классы, музыкальные выступления и множество веселых активностей. Принять участие в акции может любой желающий.
Праздник пройдет 19 октября в 12:00.
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