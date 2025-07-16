День наивного искусства пройдет в Балашихе 24 июля

24 июля Балашихинский историко-художественный музей превратится в центр притяжения для поклонников наивного искусства. В рамках культурной программы городского округа здесь пройдет ежегодный День наивного искусства, впервые организованный музеем еще в 2017 году.

В этом году событие обещает стать особенно ярким благодаря масштабной выставке, которая объединит работы шести уникальных художников из России и зарубежья.

В экспозиции будут представлены произведения авторов, чье творчество отличается искренностью, простотой и глубокой выразительностью: Николая Носова, Дмитрия Неумоина и Марине Айвазян из Балашихи, Елены Уколовой из Москвы, Ирины Дивисенко из деревни Творишино (Брянская область) и Маричель Родес из Барселоны (Испания). Каждый из них привносит в наивное искусство свою индивидуальность, создавая работы, наполненные теплом, позитивом и оригинальностью.

Выставка станет настоящим праздником для всех, кто ценит нестандартный взгляд на мир. Зрители смогут погрузиться в творчество как признанных мастеров, так и начинающих художников, чьи работы объединяет уникальная способность передавать эмоции через простые, но яркие образы. Экспозиция продемонстрирует разнообразие этого жанра, соединяя локальные таланты Балашихи с авторами из других регионов и стран.