День мужества проведут в библиотеке Химок 20 августа

Патриотическое мероприятие, приуроченное к 85-й годовщине начала наступления советских войск против японских захватчиков в районе реки Халхин-Гол, пройдет в библиотеке городского округа Химки 20 августа. День мужества организуют в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Жители Химок посетят день мужества «Халхин-Гол. Общая Победа — общая память», который пройдет в библиотеке «Читающая семья» в Химках.

«Победа, одержанная под командованием будущего маршала Победы Георгия Жукова, не только защитила границы дружественной Монголии, но и охладила агрессивные амбиции милитаристской Японии, отсрочив ее вступление во Вторую мировую войну», — сказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Собравшимся расскажут о предпосылках конфликта на Халхин-Голе и причинах японской агрессии. Гости мероприятия узнают и о том, как Красная армия помогла монгольскому народу.

«Проект „Химки. Успех в единстве поколений“ дает возможность жителям нашего города принимать участие в разнообразных мероприятиях: лекциях, встречах с ветеранами, кинопоказах и выставках, посвященных важнейшим событиям отечественной истории. Я хочу пригласить всех химчан посетить мероприятие, посвященное боям на Халхин-Голе», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Встреча пройдет 20 августа в 15:00 в библиотеке «Читающая семья» по адресу: улица Кудрявцева, дом № 3.

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