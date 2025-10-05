День Московской области отметили в Серпухове

Московской области исполнилось 96 лет. Регион по праву считается одним из наиболее динамичных и перспективных субъектов Российской Федерации. Городской округ Серпухов активно участвует в общем деле.

Особое внимание уделяют благоустройству парков и дворов, ремонту дорожной инфраструктуры и обновлению объектов социальной сферы. Работы проводят для того, чтобы сделать муниципалитет современным и комфортным для проживания.

«Главная сила и опора Подмосковья – это, безусловно, его жители. Благодарю каждого, чей ежедневный труд, энергия и искренняя любовь к родному краю являются основой наших общих успехов. Спасибо за активность, ответственность и неравнодушие. Московской области — новых достижений, процветания и воплощения в жизнь всех самых смелых планов. Жителям — крепкого здоровья, мира и уверенности в завтрашнем дне», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.