День Московской области отметили в деревне Юрлово в Химках

В рамках праздничной программы гостям было представлено музыкально-хореографическое путешествие, раскрывающее культурные традиции Подмосковья. Выступления артистов включали народные песни и танцевальные номера. Каждый элемент концерта представлял собой краткий экскурс в историю региона, способствующий культурному развитию молодого поколения.

«Сегодняшний концерт — хороший пример того, как можно рассказывать о Подмосковье доступно и по-настоящему. Химки последовательно поддерживают такие инициативы, потому что именно на этом строится сознательное отношение к Родине», — сказал председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

По словам муниципального депутата Алексея Федорова, в округе продолжается реализация программы патриотического воспитания. В рамках этой программы особый акцент делается на событиях, нацеленных на сохранение исторической памяти и консолидацию жителей всех возрастов.

День Московской области, отмечаемый в начале осени, символизирует единство региона и признание его исторического наследия. Эта дата подтверждает, что у Подмосковья существует уникальный культурный путь, развитие которого обеспечивается активностью жителей и общественными проектами.