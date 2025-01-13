День Московский области отметят в Химках 14 января

Цикл патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню Московской области, проведут в Химках. Например, 14 января в 16:00 в социальном комплексе «Восход» откроют выставку «Подмосковная сказка».

Гостям экспозиции расскажут об истории Подмосковья, а любители творчества смогут принять участие в мастер-классе по созданию предметов деакоративно-прикладного искусства.

«Это мероприятие позволит жителям ближе познакомиться с культурным наследием Московской области и проявить свои творческие способности», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Помимо этого, 14 января в 10:20 учащихся лицея № 7 познакомят с историей Московской области, показав им документальный фильм.

Интеллектуальную игру проведут для учеников «Тридцать первой школы». Ответить на вопросы об истории, культуре и традициях региона ребята смогут, разделившись на небольшие группы. Мероприятие организуют 14 января в 15:00.