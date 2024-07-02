Мастер-классы и концерт провели в Воскресенске ко Дню молодежи

День молодежи в Воскресенке прошел в парке Кривякино и на Новлянской набережной. Участники фестиваля поучаствовали в мастер-классах, спортивных состязаниях и концерте.

На Новлянской набережной сделали акцент на патриотизм. Для гостей организовали выставку музейных экспонатов и провели мастер-классы от патриотического клуба. Каждый желающий мог сплести маскировочные нашлемники. Градообразующее предприятие Воскресенска предлагало посадить клубнику и удобрить ее. Среди участников был и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Вы молодые, энергичные. У вас все впереди. Живите, дерзайте, будьте активными, не будьте равнодушными — самое главное. Верьте в свои силы!» — сказал он.