День МГИМО для школьников прошел в Одинцове

В рамках программы состоялись встречи с представителями руководства и преподавателями, которые рассказали о специфике обучения, требованиях к абитуриентам и перспективах выпускников.

Образовательная часть программы включала тематические занятия, практикумы и интерактивные форматы обучения. Досуг школьников был направлен на развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств и умения презентовать себя в академической среде. Завершая программу, участники увезли с собой новые знания, полезный опыт и яркие впечатления, а также более четкое понимание возможностей обучения в Московском государственном институте международном отношений и дальнейших шагов образовательного развития.