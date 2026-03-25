День метеоролога отметят в парках Коломны и Озер

Парки Коломны и Озер приглашают жителей и гостей муниципалитета весело и с пользой провести время на свежем воздухе. На этой неделе здесь вновь пройдет множество интересных активностей, в том числе, новинки — в общественных пространствах отметят День метеоролога и День театра.

Приверженцев здорового образа жизни и любителей спорта ждут в понедельник и в среду в озерском парке «Сосновый бор» на пробежку. Коломенский сквер имени В. А. Зайцева во вторник приглашает на разминку и тренировку по общей физической подготовке. В парке Мира в Коломне в четверг также пройдет общедоступная тренировка, а в субботу — традиционный забег бегового сообщества «5 верст».

В понедельник во всех парках запланированы активности в честь Дня метеоролога: жителей приглашают на игру «Отряд синоптиков: миссия — прогноз». А в субботу на общественных пространствах в программу выходного дня добавят мероприятия ко Дню театра: марафон «От реплики до аплодисментов», квиз «Закулисье» и игру «Актерский экспресс».