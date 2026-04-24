День местного самоуправления прошел в Химках

21 апреля в День местного самоуправления активисты «Молодой Гвардии Единой России» и участники кадрового проекта «ПолитЗавод» поработали вместе с администрацией Химок. Они на деле узнали, как функционирует управление городским округом, в рамках акции «Один день с Главой».

Активисты провели один день с Инной Федотовой.

«День начали с оперативного совещания. Вместе с коллегами рассказали о ключевых направлениях работы, механизмах обработки обращений жителей и обсудили предложения участников для новой Народной программы „Единой России“», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.

Гостям устроили экскурсию по зданию администрации. Им показали, как организованы рабочие процессы, и представили экспозицию картинной галереи имени Горшина — важного элемента культурной жизни Химок.

Особое внимание заострили на цифровых сервисах. Активистам продемонстрировали в Муниципальном центре управления регионом, как ежедневно поступают и обрабатываются обращения через «Добродел», Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства, горячую линию главы и платформу «Инцидент».

Практическая часть прошла на объектах. Участники заглянули в школу № 8 имени В. И. Матвеева, где сделали капитальный ремонт по просьбам жителей.

Воспитательно-образовательный комплекс показали им в Новогорске, который долгое время стоял недостроенным. Благодаря инициативе жителей его включили в Народную программу, доработали, и теперь объект на финишной прямой. Открытие ожидается уже в этом году.

Акция «Один день с Главой» дала молодежи шанс увидеть, как идеи превращаются в реальные улучшения в городе.