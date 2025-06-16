День медицинского работника отметили в Балашихе

В нем участвовали депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Рустам Фахрисламов, участник специальной военной операции Николай Горчаков, сотрудники медицинских учреждений, волонтеры и жители округа. Также участники встречи узнали о деятельности волонтерских организаций в нашем округе, а также о важности работы по сбору и отправке гуманитарной помощи.

«Огромное спасибо за ваш труд и низкий поклон. Люди самой важной профессии. Не перечислить всех слов благодарности. Желаю вам благодарных пациентов, развития профессии, чтобы всегда у вас были все условия, все материалы, помещения, лекарственные препараты», — сказал Рустам Фахрисламов.

В завершение мероприятия медицинским работникам вручили благодарственные письма.

Патриотические мероприятия проходят в Балашихе в домах культуры, библиотеках, школах. Они объединяют всех желающих вспомнить историю нашей страны и вместе строить ее успешное будущее.