День матери отметили в Солнечногорском роддоме

В Солнечногорском роддоме для женщин, ожидающих рождения ребенка, организовали праздничное мероприятие к Дню матери. В отделениях сейчас находятся около 30 пациенток, каждая из них получила подарки и добрые поздравления от медперсонала.

Заведующая акушерским отделением Анна Самко рассказала, что с начала года в роддоме появились на свет 567 детей. По ее словам, мальчиков рождается чуть больше, чем девочек. Для того чтобы пребывание мам и новорожденных было максимально комфортным, в учреждении постепенно обновляют медицинскую аппаратуру и проводят косметический ремонт помещений.

«Этот праздник имеет особое значение для каждой женщины, ожидающей появление ребенка. Мы хотим поддержать наших будущих мам и показать, насколько важно заботится о своем здоровье и самочувствии в этот особенный период», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Чтобы будущие мамы чувствовали себя увереннее и были лучше подготовлены к родам, в роддоме и женской консультации регулярно организуют просветительские встречи. Еженедельно по вторникам в 13:00 в родильном доме по адресу: Солнечногорск, микрорайон Рекинцо, 1, проводят день открытых дверей. Во время экскурсии по отделениям пациентки знакомятся с условиями пребывания, порядком оказания медицинской помощи и могут лично задать вопросы врачам-акушерам. Посещение бесплатное, при себе достаточно иметь паспорт и обменную карту.

По четвергам в 15:00 в женской консультации по адресу: Солнечногорск, улица Почтовая, дом 19, проходит цикл занятий «Школа здорового материнства». На лекциях обсуждают подготовку к родам, основы ухода за младенцем и особенности психоэмоционального состояния беременных.

Такие программы помогают женщинам получить необходимую информацию, своевременную поддержку специалистов и спокойнее подойти к одному из самых важных этапов в жизни.