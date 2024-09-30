День машиностроителя отметили в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов поздравил сотрудников предприятия АО «Элемет» в Электрогорске с Днем машиностроителя. Он вручил благодарственные письма тем, кто показал высокий темп производительности труда.

«Элемет» — современное предприятие, которое проектирует, производит и капитально ремонтирует оборудование для тяжелой промышленности: углеобогатительной, химической и горнодобывающей индустрии. Здесь также выпускают технику для обслуживания самолетов в аэропортах и ближнего зарубежья. На предприятии работают опытные и высококвалифицированные инженеры.

«От успешной работы машиностроительных предприятий во многом зависит развитие экономики и рост экономических показателей, наполняемость бюджета и выполнение социальных обязательств, рост благосостояния наших граждан. Сердечно благодарю работников АО „Элемет“ за ежедневный доблестный труд и самоотдачу, выражаю слова благодарности ветеранам отрасли за вклад в развитие машиностроения нашего городского округа», — поздравил работников Филипп Ефанов.

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