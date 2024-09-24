День машиностроителя отметили в Балашихе

День машиностроителя торжественно отметили в Балашихе. Ведущее градообразующее предприятие города — научно-исследовательский инженерный институт, провело праздничное мероприятие, на котором чествовали лучших сотрудников.

Глава Балашихи Сергей Юров, генеральный директор Научно-исследовательского инженерного института Игорь Смирнов и работники предприятия приняли участие в торжественной церемонии.

«Сегодня Научно-исследовательский инженерный институт — это одно из ведущих градообразующих предприятий Балашихи. Он обеспечивает обороноспособность нашей страны. Не на словах, а на деле каждый день приближает победу наших ребят», — отметил Сергей Юров.

Лучшим работникам были вручены свидетельства о занесении на доску почета, благодарственные письма и почетные грамоты. Игорь Смирнов также отметил сотрудников, показавших высокие результаты в спортивных соревнованиях.

Научно-исследовательский инженерный институт ведет свою историю с 1941 года, когда был создан завод по производству боеприпасов. Сегодня это многопрофильный научно-исследовательский центр, входящий в состав Группы компаний «Ростех».

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