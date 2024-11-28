День красоты в индийском стиле прошел в онкодиспансере Балашихи

В Московском областном онкологическом диспансере волонтеры благотворительного фонда «Подари жизнь» организовали День красоты для мам пациентов детского отделения № 7. Темой мероприятия стала «Индия», что позволило участникам погрузиться в атмосферу восточной культуры.

В рамках праздника мамы смогли посетить парикмахеров-универсалов, бровистов и мастеров мехенди, а также принять участие в мастер-классе по индийскому танцу и сессии с психологом. Это мероприятие стало прекрасной возможностью для женщин отвлечься от больничной рутины и почувствовать себя особенными.

«Девушки смогли немного отвлечься от больничных будней и почувствовать себя настоящими индийскими принцессами, что положительно сказывается на эмоциях, как родителей, так и детей. Ведь счастливая мама — это счастливоe дитя», — отметила заведующая детским отделением № 7 Евгения Инюшкина.

Детское отделение областного онкодиспансера является единственным в Подмосковье, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения онкопатологий. Ежегодно здесь получают помощь около 2,5 тысяч детей, и подобные мероприятия помогают создать поддерживающую атмосферу для их семей.

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