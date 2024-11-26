День красоты для мам юных пациентов провели в онкодиспансере в Подмосковье

День красоты провели для мам пациентов детского отделения онкодиспансера в Подмосковье. Девушки смогли посетить парикмахеров и бровистов, а также приняли участие в мастер-классе по индийскому танцу.

Как рассказали в региональном Минздраве, тематикой мероприятия стала «Индия». Мамы юных пациентов смогли посетить парикмахеров, мастеров махенди и сессии с психологом.

«Девушки смогли немного отвлечься от больничных будней и почувствовать себя настоящими индийскими принцессами, что положительно сказывается на эмоциях, как родителей, так и детей. Ведь счастливая мама — счастливые дети», — поделилась заведующая отделением Евгения Инюшкина.

Детское отделение онкодиспансера — единственное в регионе, где юные пациенты могут пройти полный цикл лечения. Ежегодно там получают помощь около 2,5 тысячи ребят.