День космонавтики отметят в парках Богородского округа 12 апреля

День космонавтики можно будет отметить в Глуховском, Центральном и парке «Липовая аллея». Общеобластной фестиваль космических чудес будет включать в себя увлекательную программу с тематическими мастер-классами, праздничным концертом и прочими активностями. Праздники пройдут в субботу в 11:00, 13:00 и 14:00 соответственно.

В среду в Центральном парке в 17:00 состоятся занятия по основам живописи и классической скульптуры. А в павильоне Центрального парка традиционно в четверг в 17:00 можно будет присоединиться к тренировкам по изучению основ спортивно-бального танца. В пятницу гости Глуховского и Центрального парка смогут преодолеть дистанцию в стиле северной ходьбы в 11:00 и 13:00.

Суббота в Центральном парке начнется в 8:30 вместе с движением «Пять верст» и традиционным утренним забегом для всех желающих. Спортивные активности продолжатся в 11:00 в камерном зале Центрального парка и в 13:10 в павильоне Глуховского вместе с тренером по нейрофитнесу.

В субботу и воскресенье в 12:00 юных гостей Центрального, Глуховского и парка «Липовая аллея» ожидают регулярные игровые и творческие программы. Активная неделя завершится в камерном зале Центрального парка торжественным открытием выставки картин «Мир глазами детей», для гостей выступят юные артисты Богородского округа с театральными, вокальными и поэтическими номерами.