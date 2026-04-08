День космонавтики отметят в Одинцовском округе

Откроет программу лекция «Космическая топонимика, или откуда берутся названия небесных объектов», которая начнется в 13:00. Слушатели узнают, как обрели свои названия планеты, лунные моря, кратеры на Меркурии и вулканы на Венере и почему в названиях комет все реже встречаются имена их первооткрывателей.

Продолжит программу мастер-класс «Пластилиновый космос», который стартует в 14:30. Участники под руководством мультипликатора освоят основы анимации и за пару часов создадут собственный короткометражный фильм.

Спектакль «Юра, мы все, или Письма Вселенной» завершит программу. Начало запланировано на 17:00. Документальная постановка основана на дневниковых записях самых разных людей — известных и неизвестных — которые в XX веке либо думали о космосе, либо сами побывали там.