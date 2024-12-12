День Конституции РФ отметили в центре «Про Молодежь» в Ногинске

В России 12 декабря празднуется одна из ключевых дат в истории страны — День Конституции Российской Федерации. В честь этого значимого события в молодежном центре «Про Молодежь» прошла встреча студентов, где они смогли узнать много нового о Конституции и ее роли в жизни каждого гражданина.

Мероприятие было организовано в необычном формате и стало частью проекта «Диалог на равных». Гостями встречи стали депутаты Совета депутатов Богородского округа Павел Ермилов, Ольга Попова и Павел Волнов. Они рассказали молодежи о своем пути в общественной деятельности, поделились опытом работы, а также обсудили сложности, с которыми сталкиваются в своей повседневной деятельности. Особое внимание было уделено вопросам местного самоуправления и его значению для общества.

«Вопросы от ребят были действительно глубокими и интересными. Это был настоящий живой диалог. Приятно видеть искреннюю заинтересованность молодых людей, их желание разобраться в теме», — отметил Павел Ермилов.

После беседы участники закрепили полученные знания, пройдя тест на знание права и обществознания. Это стало отличной возможностью проверить свои знания и лучше понять основные положения Конституции.

Организатором мероприятия выступил Московский областной молодежный парламент. Встреча прошла в теплой атмосфере и вызвала большой интерес у студентов.