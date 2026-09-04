День Коломны отметят в парке Мира 12 сентября

пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фестиваль пройдет 12 сентября в парке Мира. Для жителей и гостей города подготовили концертную программу, выступление известного поэта и композитора Симона Осиашвили, а также гала-концерт областного фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках».

Праздничная программа в обновленном парке Мира начнется в 12:00. На сцене у светомузыкального фонтана состоится концерт «Город на все времена». Перед зрителями выступят лучшие солисты и творческие коллективы городского округа Коломна, подготовившие программу к 849-летию города.

В 15:00 на главной сцене парка продолжится музыкальная часть праздника. Для жителей выступит заслуженный артист России, поэт и композитор Симон Осиашвили. Он является автором песен, которые хорошо знакомы нескольким поколениям россиян.

Главным событием праздничного дня станет гала-концерт II областного фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Начало программы запланировано на 16:00. Зрителей ждут выступления иллюзионистов и мастеров сценических трюков. Фестиваль организован АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Проект проходит в рамках команды губернатора Московской области Андрея Воробьева, а его художественными руководителями выступают известные братья Сафроновы. Гала-концерт станет центральной частью праздничной программы и дополнит традиционные городские мероприятия необычным форматом.