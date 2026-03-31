День китайской культуры прошел в школах Щелкова

Образовательные учреждения округа на один день превратились в филиалы Востока. Масштабный фестиваль «Код Китая», посвященный культуре и образовательным традициям КНР, объединил сотни учеников, их родителей и педагогов.

Праздник стал не просто развлекательным событием, а настоящим погружением в философию и быт одной из древнейших цивилизаций мира. Программа Дня китайской культуры была продумана до мелочей. Организаторы подготовили серию интеллектуальных квестов и викторин, где участники соревновались в знании истории, географии и великих изобретений Китая. Школьники разгадывали ребусы, связанные с династиями императоров, и открывали для себя факты о современном развитии страны.

Особое внимание привлекли мастер-классы по каллиграфии. Под руководством наставников школьники пробовали выводить свои первые иероглифы, познавая тонкое искусство владения кистью и тушью.

«Настоящим центром притяжения стала традиционная чайная церемония. Гости не только наблюдали за ритуалом приготовления напитка, но и сами участвовали в процессе, обучаясь правильно держать пиалы и различать сорта элитного чая. В холлах школ развернулись масштабные фотовыставки, демонстрирующие контрасты Китая: от футуристических небоскребов Шанхая до безмолвных гор Тибета», — сообщили организаторы.