День китайской культуры прошел в школах Богородского округа

В рамках интеллектуальных суббот в образовательных учреждениях округа состоялось мероприятие «Код Китая», которое посвятили традициям и истории одной из древнейших цивилизаций мира. Участниками стали школьники, родители и педагоги.

В Центре образования № 35 для гостей провели чайную церемонию, мастер-классы по традиционной китайской живописи и оригами. Ребята учились писать цифры иероглифами и разучили фразы на китайском языке.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная Древнему Китаю, прошла в Центре образования № 9. Ученики Глуховской школы-интерната № 2 начали день с зарядки Цигун. В каждом классе работали интерактивные площадки.

Настоящий китайский театр развернулся в Центре образования № 45. Школьники смогли попробовать себя в роли актеров и зрителей.

Участники всех событий получили новые знания и яркие впечатления. Организаторы отметили высокий интерес детей к культуре Китая.