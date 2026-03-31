День китайской культуры прошел в Подольске

В гимназии имени Подольских курсантов состоялся тематический день, посвященный одной из древнейших цивилизаций мира. Финалом стал семейный праздник «Код Китая», который объединил учеников с первого по 11-й классы, их родителей и педагогов.

Торжественная часть прошла в актовом зале, где старшеклассники подготовили для младших школьников интерактив: они разучили счет от 1 до 10, а также базовые фразы приветствия и прощания на китайском языке.

Программа всей недели была насыщенной. Ранее ребята уже успели принять делегацию из Китайской Народной Республики и провести телемост с Пекином, где показали высокий уровень владения языком. Завершающий день начался с прямой трансляции из Российского университета дружбы народов, в ходе которой учащиеся смогли услышать живую речь от носителей языка и пообщаться с экспертами-востоковедами.

«Очень радует, что в субботний день семьи пришли в полном составе, чтобы изучать культуру другой страны. Это удивительный мир, и интерес детей настолько велик, что мы уже планируем с сентября запустить несколько групп по изучению китайского языка в рамках внеурочной деятельности», — рассказала директор гимназии имени Подольских курсантов Наталья Квашенникова.

Практическая часть праздника развернулась во всех кабинетах школы. Для участников подготовили семь разноплановых мастер-классов, интеллектуальные викторины и тематические игры.

Мероприятие доказало, что китайская культура становится ближе и понятнее для юных жителей округа, открывая новые горизонты для образования.