День китайской культуры пройдет в школе в Чехове 28 марта

28 марта в Любучанской школе состоится мероприятие «Код Китая». В этот день участники будут работать в командах исследователей, которым предстоит расшифровать пять кодов, лежащих в основе китайской культуры и образования.

Чтобы открыть основополагающий код будущего, каждой команде предстоит пройти все тематические станции, выполнить задания и собрать за них отметки. В начале мероприятия всем вручат специальный паспорт, в котором будут прописаны название команды, список участников, карта станций, место для отметок и страница выводов.

С 10:00 для команд начнется большое путешествие по чужой культуре. Получить новые знания можно будет на пяти станциях. Они соответствуют принципам китайского образования и мышления. Первая точка называется «Мысль в одном знаке» (язык). Далее идут «Думай не быстро, а точно» (мышление), «Сила маленьких шагов» (дисциплина), «Школа будущего» (технологии). Последняя остановка «Образование — общее дело» (семья). На каждой станции будут проходить интерактивные задания, длительность выполнения которых составит 10-15 минут.

«Код Китая» — уникальная возможность не только погрузиться в традиции и ценности Поднебесной, но и проявить себя в командной работе, логике, творчестве и настоящем исследовательском поиске.