День кино отметят в парках Ногинска на этой неделе

Центральный парк Ногинска на предстоящей неделе станет площадкой для фестиваля «Маги в парках». Гостей также ждут танцы, нейрофитнес, программы ко Дню кино и детские мероприятия.

27 августа, в Центральном парке пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам с объединением «Танцы голд». Начало занятий в 17:00. Глуховский парк подготовит программу ко Дню кино. В 17:30 в павильоне состоится познавательная программа «Ногинск в кино», а в 19:00 перед павильоном выступят артисты Богородского края с песнями из известных кинофильмов.

В пятницу, 28 августа, в камерном зале Центрального парка пройдут занятия по нейрофитнесу. Начало в 10:00.

Главным событием недели станет фестиваль «Маги в парках», который состоится в субботу, 29 августа, в 19:00 в Центральном парке. В этот же день парки «Роща» и «Липовая аллея» в 12:00, а Глуховский парк в 17:00 пригласят детей на творческие, игровые и спортивные программы.

В воскресенье детские игровые и творческие мероприятия пройдут сразу в четырех парках округа. Гостей ждут Центральный, Глуховский парки, а также «Роща» и «Липовая аллея». Начало программ запланировано на 12:00.