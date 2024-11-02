День Казанской иконы Богородицы отпразднуют в Котельниках

Четвертого ноября в Казанском храме в Котельниках пройдет Божественная литургия, посвященная Дню Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Литургия начнется в девять утра, ее проведет архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Этот день является важным событием для православных христиан. Казанская икона Божией Матери, главная святыня храма, была написана мастерами Оружейной Палаты и преподнесена в дар в день освящения храма, который состоялся в шестнадцатом веке.

Церковь была основан царем Алексеем Михайловичем и стал единственным в Котельниках объектом культурного наследия федерального значения. Храм славится своим богатым оформлением, украшенным золотом и драгоценными камнями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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