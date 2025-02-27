День карьеры провели для выпускников и студентов в Воскресенском колледже

Мероприятие организовала администрация городского округа совместно с Центром занятости населения Московской области. Целью «Дня карьеры — 2025» было помочь молодым людям определиться в выборе будущей профессии.

В мероприятии приняли участие крупные предприятия Воскресенска: филиал «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим», Научно-производственное объединение «Аста», «Цементум Центр», «Воскресенск-Химволокно» и другие.

Выпускники и студенты приняли участие в мастер-классах, организованных работодателями, а также в тренинге по эффективному собеседованию при трудоустройстве. Молодые люди получили широкий спектр информации по теме трудоустройства и ознакомились с презентациями ведущих промышленных производств Воскресенска.

Глава городского округа Алексей Малкин отметил важность подобных мероприятий для студентов. «Они помогают молодым людям лучше понять, а впоследствии легче адаптироваться к требованиям рынка труда, получить необходимые знания и навыки, наладить связи с потенциальными работодателями и, конечно, сделать правильный выбор своей будущей профессии», — отметил руководитель муниципалитета.