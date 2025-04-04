День карьеры прошел в колледже в Чехове

На базе структурного подразделения № 1 Чеховского колледжа прошел День карьеры. Мероприятие организовано в рамках чемпионата профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В рамках конкурса состоялась ярмарка трудоустройства, на которой восемь крупных работодателей Подмосковья предложили более 270 вакансий для студентов округа.

В мероприятии приняли участие финалисты конкурса по направлению «Сыроварение» из разных уголков Московской области, а студенты Чеховского техникума получили возможность познакомиться с потенциальными работодателями.

Помимо этого, региональный центр по привлечению кадров провел полезные тренинги для студентов по самопрезентации и составлению резюме. В итоге ярмарку посетили более 200 студентов, которые оставили анкеты для дальнейшего взаимодействия с работодателями.

По итогам чемпионата «Абилимпикс» в категории «Студенты» победила Полина Вяхирева из Чеховского техникума. Все конкурсанты получили памятные подарки от Кадрового центра Подмосковья и компании «Агран Фрут».