«День карьеры» для будущих педагогов в Костромской области

21 апреля представители Центра развития карьеры Корпоративного университета развития образования (КУРО) и школ организовали «День карьеры» для студентов и выпускников педагогических направлений Костромского государственного университета (КГУ). Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие дало возможность обсудить перспективы трудоустройства в образовательных учреждениях Подмосковья. Молодым специалистам рассказали об условиях работы и мерах социальной поддержки, которые помогут им начать карьеру в регионе. В числе предложений — компенсация аренды жилья до 30 тысяч рублей ежемесячно, ежемесячная доплата к заработной плате для молодых специалистов в размере 6 тысяч рублей и единовременная выплата 150 тысяч рублей.

Гостем встречи стал Дмитрий Смирнов, выпускник КГУ 2025 года, который сейчас работает учителем русского языка и литературы в Красногорской школе «Мозаика». Он поделился опытом переезда в Подмосковье по программе «ТОП-100» и рассказал о преимуществах участия в проекте.

Больше информации о льготах и возможностях трудоустройства учителей в Подмосковье можно найти на официальном портале [«Учителя Подмосковья»](https://rabota-v-shkole.ru).