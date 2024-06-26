День йоги пройдет в Одинцовском городском округе 29 июня. На стадионе Зареченской школы мастера покажут детям и взрослым основные упражнения, а также расскажут о пользе оздоровительных практик.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, гостей ждут мастер-классы от педагогов студии «Живой йоги». Участники узнают, как правильно стоять на гвоздях, выровнять осанку с помощью ортопедический мячей, а также сделают упражнения для профилактики плоскостопия.

Для участия в мастер-классах необходимо принести с собой коврик, солнцезащитные средства, головной убор и воду.

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