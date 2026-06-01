День химика отметили в парке Воскресенска

Воскресенским минеральным удобрениям — 95 лет! В парке усадьбы Кривякино в честь этого события и Дня химика состоялся праздник.

Днем гостей ждала насыщенная программа: от захватывающих научных экспериментов и встреч с популярными блогерами до веселых детских мастер-классов и интерактивных зон для молодежи. Любители запечатлеть яркие моменты смогли это сделать в красочных фотозонах.

Особым моментом стало создание «Сада будущих поколений». Гости высадили груши и душицу, заложив символическую связь между городом, заводом и теми, кто будет строить будущее. Вечером в пойме парка усадьбы Кривякино под звездным небом состоялся концерт Московского симфонического оркестра «Сириус». Звучали мировые хиты, а слушатели смогли насладиться прекрасной музыкой в уютной вечерней атмосфере.