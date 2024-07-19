День государственного пожарного надзора отметили в Подмосковье

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Масштабный праздник ко Дню государственного пожарного надзора провели в детском лагере «Левково» Пушкинского округа. В гости к ребятам приехали сотрудники боевых подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных служб, инспекторы ГИМС и представители Московского областного отделения ВДПО.

«Безопасность летнего отдыха детей — это приоритетная задача сотрудников чрезвычайного ведомства и инспекторов государственного пожарного надзора. Поэтому свой профессиональный праздник мы решили отметить с подрастающим поколением», — говорит начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий МЧС России по Московской области Михаил Алхимов.

В лагере провели учебную эвакуацию, проверили исправность защитных систем. Для ребят подготовили интерактивные площадки с пожарно-спасательной техникой, вооружением и боевой одеждой. Спасатели показали работу с гидравлическим оборудованием, провели занятия по оказанию первой помощи.

Детям напомнили правила безопасности и рассказали о приемах спасения утопающих. Самой зрелищной частью праздника стало тушение большого костра. Ребята пробовали работать с ручным пожарным стволом, а финальную точку в тушении поставили уже профессионалы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

Ефимов: москвичи более 10 тысяч раз проверили нахождение участков в границах КРТ в спецсервисе

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте